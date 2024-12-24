В Петербурге 24 декабря ждут снег и гололед

Воздух прогреется до плюс 2 градусов Во вторник, 24 декабря, синоптическую ситуация в атмосфере над Петербургом сформирует фронтальный раздел, облачная гряда которого будет тянутся по территории региона с юго-запада на северо-восток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии