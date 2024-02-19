В Крыму заявили о необходимости отменить акт о передаче полуострова УССР

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил в беседе с RT, что вопрос об отмене решения 1954 года о передаче Крыма в состав УССР назрел давно.
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