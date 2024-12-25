В Рязанской области 122 человека заболели коронавирусом перед новым годом

Ведомство приводит данные за неделю со 16 по 22 декабря. За этот срок в общем по стране показатель заболеваемости снизился на 16%, но увеличение заболеваемости зафиксировали в 30 региона и в 13 из них значение выше среднего по стране.
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