В России разработали комплекс дальней цифровой связи для боевых FPV-систем

В Центре комплексных беспилотных решений (ЦКБР) вместе с коллегами из других компаний создали комплекс дальней цифровой связи для FPV-систем "Метроном", который позволяет значительно увеличить расстояние применения дронов, а также обезопасить боевые расчеты в зоне проведения спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии