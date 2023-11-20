В России разработали комплекс дальней цифровой связи для боевых FPV-систем

В Центре комплексных беспилотных решений (ЦКБР) вместе с коллегами из других компаний создали комплекс дальней цифровой связи для FPV-систем "Метроном", который позволяет значительно увеличить расстояние применения дронов, а также обезопасить боевые расчеты в зоне проведения спецоперации.