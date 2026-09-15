От чего зависит стоимость электронного полиса ОСАГО?

Цена электронного полиса меняется после заполнения нескольких полей, хотя автомобиль остаётся тем же.
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