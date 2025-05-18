Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника. За последние сутки ВС РФ удалось освободить поселок Богатырь в Донецкой Народной Республике «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики», – сообщили в Министерстве обороны России.
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