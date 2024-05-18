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Орловские новости

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Известно, когда орловские выпускники попрощаются со школой

Известно, когда орловские выпускники попрощаются со школой

Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных в школах Орла. Как сообщают «Вести-Орел» со ссылкой на информацию департамента образования, подавляющее большинство школ проведет последние звонки 24 и 25 мая, а выпускные – 28 и 29 июня.

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