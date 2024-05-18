Известно, когда орловские выпускники попрощаются со школой

Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных в школах Орла. Как сообщают «Вести-Орел» со ссылкой на информацию департамента образования, подавляющее большинство школ проведет последние звонки 24 и 25 мая, а выпускные – 28 и 29 июня.