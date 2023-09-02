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Анисин готов дать концерт в Норильске: «Вообще не вопрос! Обязательно споем, когда будет правильный момент! Может, будет Мишаня Северный?»

35-летний форвард подписал контракт с самым северным профессиональным клубом.  – Вы уже записали промо-ролик «Норильска», когда выходите на крыльцо арены со словами: «Здравствуйте, мое почтенье.

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