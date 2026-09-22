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A7 провела через глобальные банки $6,9 млрд несмотря на санкции

Финтех-компания A7 провела через международные банки более $6,9 млрд, несмотря на санкции против России, выяснила Financial Times.

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