Science: углекислый газ в атмосфере удерживает больше тепла, чем считалось ранее

Американские ученые из Школы морской, атмосферной и науки Розенстила Университета штата Майами установили, что глобальное потепление продолжается не только из-за выбросов углекислого газа (CO2), но и из-за того, что сам CO2 становится более сильным парниковым газом с течением времени.
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