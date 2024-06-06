Затерянная цыганская династия в Шотландии

Все мы слышали о легендарном короле Шотландии Роберте Брюсе и могущественной династии Стюартов. Но знаете ли вы, что в Шотландии была другая династия, короли и королевы которой соперничают по престижу и уважению с Брюсами и Стюартами? Сегодня речь о цыганах.