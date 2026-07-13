КСИР объявил об уничтожении военных объектов США на Ближнем Востоке (ФОТО)

КСИР сообщил об уничтожении военных объектов США на Ближнем Востоке. Иранские военные объявили, что в ходе ночного обмена ударами поражены американские военные объекты в Кувейте, включая систему ПВО Patriot, топливные резервуары и радиолокационная система раннего предупреждения AN/FPS.
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