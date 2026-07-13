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Русская весна

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КСИР объявил об уничтожении военных объектов США на Ближнем Востоке (ФОТО)

КСИР объявил об уничтожении военных объектов США на Ближнем Востоке (ФОТО)

КСИР сообщил об уничтожении военных объектов США на Ближнем Востоке. Иранские военные объявили, что в ходе ночного обмена ударами поражены американские военные объекты в Кувейте, включая систему ПВО Patriot, топливные резервуары и радиолокационная система раннего предупреждения AN/FPS.

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