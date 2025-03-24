В ГД призвали сохранять критическое мышление для защиты от телефонных мошенников

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT заявил, что мошенники активизировались на фоне ужесточения законодательства и введения новых мер борьбы с ними.