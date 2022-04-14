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В Новокузнецке на 1 мая прогремит салют

В Новокузнецке на 1 мая прогремит салют

1 мая небо над Новокузнецком раскрасится яркими красками салюта. О грядущих празднованиях, которые посвящены присвоению Новокузнецку звания «Город трудовой доблести», мэр города Сергей Кузнецов рассказал в прямом эфире передачи «Утро с мэром».

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