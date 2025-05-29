АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU)

Повышение кредитного рейтинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» обусловлено повышением оценки риск-профиля при сохранении оценки бизнес-профиля, достаточности капитала, а также фондирования и ликвидности на достаточном уровне.
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