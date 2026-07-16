Самое токсичное поздравление: Елена Товстик показала архивные фото с Полиной Дибровой в день ее рождения

16 июля бывшей жене телеведущего исполнилось 37 лет Елена Товстик, фото: соцсетиС момента скандального расставания Романа и Елены Товстик прошел уже почти год, но многодетная мать до сих пор не смирилась с тем, что отец ее детей ушел к другой.
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