Самое токсичное поздравление: Елена Товстик показала архивные фото с Полиной Дибровой в день ее рождения

16 июля бывшей жене телеведущего исполнилось 37 лет Елена Товстик, фото: соцсетиС момента скандального расставания Романа и Елены Товстик прошел уже почти год, но многодетная мать до сих пор не смирилась с тем, что отец ее детей ушел к другой.