Сергей Маклаков: политические карикатуры подогревают фейки на ЧМ

Начальник управления АНО "Диалог Регионы" Сергей Маклаков заявил, что политические карикатуры стали доминировать в потоке фейковой информации вокруг чемпионата мира по футболу, манипулируя общественным мнением с помощью изображений известных политиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии