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Царьград

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Сергей Маклаков: политические карикатуры подогревают фейки на ЧМ

Сергей Маклаков: политические карикатуры подогревают фейки на ЧМ

Начальник управления АНО "Диалог Регионы" Сергей Маклаков заявил, что политические карикатуры стали доминировать в потоке фейковой информации вокруг чемпионата мира по футболу, манипулируя общественным мнением с помощью изображений известных политиков.

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