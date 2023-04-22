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Стали известны имена ведущих V церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo

Стали известны имена ведущих V церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo

25 апреля 2023 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоится V церемония вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo.

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