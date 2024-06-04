Домашних животных в России хотят пронумеровать. Как пишут Известия, владелец будет передавать сведения о питомце в Федеральную государственную информационную систему, где для него заведут карточку и присвоят уникальный ID.
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