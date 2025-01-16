Education Department Cancels Another $4.2 Billion In Student Loan Debt Authored by Bill Pan via The Epoch Times (emphasis ours), In the final days of his term, President Joe Biden announced the cancellation of federal student loan debt for more than 150,000 more borrowers.
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