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Мирошник: у Запада есть шанс выразить отношение к террористическим атакам Киева

Мирошник: у Запада есть шанс выразить отношение к террористическим атакам Киева

Страны Запада всё ещё имеют шанс выразить своё отношение к террористическим атакам Киева. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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