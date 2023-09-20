Вирусолог Альтштейн оценил риск «тройной эпидемии» в России

Врач-вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» оценил прогнозы некоторых специалистов о том, что в России одновременно будут циркулировать сразу три вируса: новый штамм коронавируса «пирола», грипп и риносинцитиальный вирус.