В Думе предлагают создать систему реагирования на обращения по бездомным животным

В регионах России должна быть запущена система реагирования на обращения граждан, связанные с бездомными животными, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В регионах России должна быть запущена система реагирования на обращения граждан, связанные с бездомными животными, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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