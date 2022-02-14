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В Думе предлагают создать систему реагирования на обращения по бездомным животным

В регионах России должна быть запущена система реагирования на обращения граждан, связанные с бездомными животными, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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