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Царьград

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Минтруда Беларуси: отпуск с увольнением возможен лишь в двух случаях

Минтруда Беларуси: отпуск с увольнением возможен лишь в двух случаях

Минтруда Беларуси уточнило, что отпуск перед увольнением предоставляется только при его наличии в графике отпусков или по договоренности сторон, а днем увольнения в таком случае считается последний день отпуска.

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