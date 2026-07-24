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Царьград

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Депутат Говырин анонсировал перерасчёт пенсий с 1 августа 2026 года

Депутат Говырин анонсировал перерасчёт пенсий с 1 августа 2026 года

С 1 августа 2026 года пенсионеров России ожидают перерасчёты: увеличатся накопительные пенсии на 17,3% и срочные выплаты на 19,3%.

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