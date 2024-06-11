Все высказывания Яны Трояновой* проверят следователи

В частности, она заявила, что «русских надо убивать, даже детей» Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова инициировала обращение в Следственный комитет РФ по поводу высказываний артистки Яны Трояновой*.
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