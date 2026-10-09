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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин выиграл 2-й матч в сезоне, отбив 22 из 23 бросков «Чикаго»

Вратарь « Айлендерс » Илья Сорокин отразил 22 броска из 23 в матче НХЛ с « Чикаго » (4:1). Россиянин одержал вторую победу подряд.

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