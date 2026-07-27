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Россия достала козырь: новый ядерный беспилотник встал на боевое дежурство

Россия достала козырь: новый ядерный беспилотник встал на боевое дежурство

Специальный носитель атомного подводного беспилотника 2М39 "Посейдон" уже введен в эксплуатацию, объявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, тем самым подтвердив, что одна из стратегически важнейших программ страны продвинулась дальше стадии разработки.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Не слова это. Эта штуковина практически оружие возмездия, апакалипса.
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1 м.
Евгений Благородный
Вы дурак, или претворяетесь?
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1 м.
G
Gleb
Что же в тебе благородного, олень?  Даже, не олень- козёл.
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1 м.