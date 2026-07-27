Россия достала козырь: новый ядерный беспилотник встал на боевое дежурство

Специальный носитель атомного подводного беспилотника 2М39 "Посейдон" уже введен в эксплуатацию, объявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, тем самым подтвердив, что одна из стратегически важнейших программ страны продвинулась дальше стадии разработки.
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