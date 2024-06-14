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Андрей Деллос о юбилее «Кафе Пушкинъ»: «На цифру 25 все реагировали фразой «Какой ужас!» — так быстро промелькнули года»

Андрей Деллос о юбилее «Кафе Пушкинъ»: «На цифру 25 все реагировали фразой «Какой ужас!» — так быстро промелькнули года»

«Кафе Пушкинъ» 25 лет. Это место, которое помнит Анджелину Джоли, Брюса Уиллиса, Джона Траволту, Rammstein в полном составе, Fjordi, Билла Клинтона, Юрия Лужкова и Владимира ПутинаНа приеме в честь 25-го дня рождения ресторана «Кафе Пушкинъ» 11 июня 2024 года собрали впечатляющий лайн-ап: Константин Эрнст, Лариса Гузеева, Игорь Шувалов, Игорь Угольников, Сергей Капков, Елизавета Лихачева, Ирина Горбачева, Владимир и Сати Спиваковы, Сергей Минаев, Леонид Якубович, Николай Расторгуев, Борис Белоцерковский, Эвелина Хромченко, Андрей Малахов, Леонид Огарев, Ида Галич, Надин Стрелец, Андрей Фомин и многие другие.

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