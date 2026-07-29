Американский самолет Boeing KC-135R, эксплуатируемый более 66 лет, кружит над Персидским заливом. Президент Трамп заявил о планах США нанести удары по Ирану, при этом рассматривая возможность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном.
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