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Царьград

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Трамп заявил о планах США нанести удары по Ирану

Трамп заявил о планах США нанести удары по Ирану

Американский самолет Boeing KC-135R, эксплуатируемый более 66 лет, кружит над Персидским заливом. Президент Трамп заявил о планах США нанести удары по Ирану, при этом рассматривая возможность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

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