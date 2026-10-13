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Карл Бильдт: Содержание Украины подорожало на 50 миллионов долларов в день

Карл Бильдт: Содержание Украины подорожало на 50 миллионов долларов в день

Если в прошлом году война обходилась Украине в 140 миллионов долларов в день, то на сегодня – 190 миллионов.

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