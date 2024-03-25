Рогов заявил о подрыве ракетным ударом крупного склада ВСУ в Одессе

ВС РФ подорвали ракетным ударом крупный склад ВСУ в Одессе. Об этом заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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