Рогов заявил о подрыве ракетным ударом крупного склада ВСУ в Одессе

ВС РФ подорвали ракетным ударом крупный склад ВСУ в Одессе. Об этом заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.