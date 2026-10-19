Захват танкера — нарушение, это акт пиратства Пиратство может принести серьёзные проблемы президенту Франции Эммануэлю Макрону: он хотел ударить по интересами России, а ударил по КНР.
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Китай вытрет ноги об Макрона , а там на очереди две шаболдайки -вдохновительницы ...........И Трамп не поможет
Дааааа. Макроша вляпался и даже не по уши.... а много глубже
Да с какой стати то, Макрон влип, это РФ влипает раза разом и молча утирается.КНР, выходит может за себя постоять перед макроном, а РФ нет!!!
Почему как в песочнице,за китайцев ответят, а за русских смешно?