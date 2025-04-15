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Эрих Вад: Запад проиграл конфронтацию с Россией на Украине

Эрих Вад: Запад проиграл конфронтацию с Россией на Украине

Бывший генерал Бундесвера Эрих Вад уверен в поражении Запада в конфликте с Россией на Украине. Он не считает Россию угрозой для НАТО, но предупреждает о попытках втянуть Германию в мировую войну с Москвой.

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