5 книг норвежских писателей, которые обязан прочитать каждый

Норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе был удостоен Нобелевской премии в 2023 году. Этот значимый для Норвегии и всего мира момент заставил нас задуматься: а какие ещё сокровища хранит суровая, но живописная земля викингов? Оказывается, за крутыми фьордами и суровыми погодными условиями скрыта удивительная глубина человеческой души, и непредсказуемые повороты судьбы.
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