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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанском театре драмы выступил коллектив из Магнитогорска

В Рязанском театре драмы выступил коллектив из Магнитогорска

Для рязанцев подготовили несколько спектаклей по мотивам известных классических произведений литературы: «Пиковая дама», «Старший сын», «Муж с того света», «Денискины рассказы», «Ножницы» и «Изобретательная влюбленная».

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