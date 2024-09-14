В Рязанском театре драмы выступил коллектив из Магнитогорска

Для рязанцев подготовили несколько спектаклей по мотивам известных классических произведений литературы: «Пиковая дама», «Старший сын», «Муж с того света», «Денискины рассказы», «Ножницы» и «Изобретательная влюбленная».
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