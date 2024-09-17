Полиция Невского района ищет злодея, который пытался силой утащить ребенка на черную лестницу жилого дома.
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Полиция Невского района ищет злодея, который пытался силой утащить ребенка на черную лестницу жилого дома.