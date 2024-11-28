На Смоленщине запретили «наливайки» и продажу алкоголя в определенные часы

«Вопрос волнует многих смолян». Принятие закона, который фактически заработает весной, разъяснил губернатор Василий Анохин На заседании Смоленской областной Думы депутаты приняли законопроект о запрете работы так называемых «наливаек» – то есть точек продажи спиртных напитков на первых этажах жилых домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии