На Смоленщине запретили «наливайки» и продажу алкоголя в определенные часы

«Вопрос волнует многих смолян». Принятие закона, который фактически заработает весной, разъяснил губернатор Василий Анохин На заседании Смоленской областной Думы депутаты приняли законопроект о запрете работы так называемых «наливаек» – то есть точек продажи спиртных напитков на первых этажах жилых домов.