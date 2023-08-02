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Тутберидзе о выступлении Дэвис и Смолкина в США: «Не смотрела, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду»

Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Сегодня они заняли второе место на Lake Placid Ice Dance International в США с результатом 74,35 балла – это их первый турнир после перехода из сборной России в Грузию.

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