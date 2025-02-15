Сильный конкурент iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra. Раскрыты все характеристики Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi готовится к премьере своего суперфлагмана Xiaomi 15 Ultra. В Китае новинку представят в конце текущего месяца, анонс версии для глобального рынка — второго марта, но уже сейчас раскрыт и дизайн устройства, и подробный перечень характеристик.
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