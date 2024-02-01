20 модных экспериментов, которые с треском провалились

Не всем нам суждено быть экспертами в моде. Некоторые мучаются, не зная, с чем скомбинировать челси и чиносы, а другие вообще не в курсе, что это такое… Именно поэтому люди решаются на эксперименты, которые, к сожалению, в большинстве случаев с треском проваливаются.
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