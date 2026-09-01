Глеб Никитин поздравил с Днем знаний жителей Нижегородской области

Сегодня для почти 30 тысяч нижегородских первоклашек прозвенит первый звонок. Для них начинается новый этап, наполненный крепкой школьной дружбой, которая очень часто остается на всю жизнь, радостью открытий и важными победами.
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