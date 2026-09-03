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США зализывают глубокие иранские раны и скуля переходят на «дешёвые беспилотники»

США зализывают глубокие иранские раны и скуля переходят на «дешёвые беспилотники»

Исходя из опыта украинского конфликта, Пентагону предстоит замена всех пилотируемых систем. Об этом бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус заявил британскому подкасту «Глобальный гамбит», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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