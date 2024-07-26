Министерство обороны КНР выступило против обвинений НАТО в адрес Китая по поводу Украины

Пекин, 25 июля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в четверг заявил, что китайская сторона резко осуждает и выступает категорически против обвинений НАТО в адрес Китая по вопросу Украины.
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