Циклон «Ольга» перевалил Уральские горы, ему на смену идут морозы

Циклон «Ольга», который накануне накрыл Свердловскую область, отступает. Ему на смену идут морозы. «Циклон к утру 9 февраля перевалил Уральские горы в районе Екатеринбурга-Челябинска, оставив в Предуралье (Пермский край) заполняющуюся барическую ложбину.
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