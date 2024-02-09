Циклон «Ольга» перевалил Уральские горы, ему на смену идут морозы

Циклон «Ольга», который накануне накрыл Свердловскую область, отступает. Ему на смену идут морозы. «Циклон к утру 9 февраля перевалил Уральские горы в районе Екатеринбурга-Челябинска, оставив в Предуралье (Пермский край) заполняющуюся барическую ложбину.