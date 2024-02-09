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Циклон «Ольга» перевалил Уральские горы, ему на смену идут морозы

Циклон «Ольга» перевалил Уральские горы, ему на смену идут морозы

Циклон «Ольга», который накануне накрыл Свердловскую область, отступает. Ему на смену идут морозы. «Циклон к утру 9 февраля перевалил Уральские горы в районе Екатеринбурга-Челябинска, оставив в Предуралье (Пермский край) заполняющуюся барическую ложбину.

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