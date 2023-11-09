Рецепт универсального теста. Находка для любой хозяйки

Он очень простой, универсальный. Оно получится у всех без исключения. На выходных я изготавливаю большое количество этого теста, храню в холодильнике и при желании быстро готовлю любимую выпечку с разнообразной начинкой — беляш, плюшки, ватрушки и даже пиццу.