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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих детей в пожаре в Башкирии

В селе Амзя города Нефтекамска Республики Башкортостан 6 сентября произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли трое детей в возрасте 4, 6 и 12 лет.

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