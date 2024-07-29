Маск обвинил Харрис в стремлении добиться вымирания человечества

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Леонид Ла Рошель

Камала заявила о грядущей климатической катастрофе, да, есть такое, Иеллоустоун уже "попукивает", начнётся срачка - засрёт Америгу всю и ещё пол мира, а пепел может вызвать "ядерную зиму". Но к парниковым выбросам это никакого отношения не имеет. Но откуда это известно тупой Камале? Ей нужно что-то вякать, она вякает и похоже то же по шпаргалке.