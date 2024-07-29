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Маск обвинил Харрис в стремлении добиться вымирания человечества

Маск обвинил Харрис в стремлении добиться вымирания человечества

REUTERS/Nathan Howard Вице-президент США Камала Харрис хочет добиться вымирания человечества. Соответствующее заявление сделал миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Камала заявила о грядущей климатической катастрофе, да, есть такое, Иеллоустоун уже &quot;попукивает&quot;, начнётся срачка - засрёт Америгу всю и ещё пол мира,  а пепел может вызвать &quot;ядерную зиму&quot;. Но к парниковым выбросам это никакого отношения не имеет. Но откуда это известно тупой Камале? Ей нужно что-то вякать, она вякает и похоже то же по шпаргалке.
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11 час.

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