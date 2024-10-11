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Царьград

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Президент России Владимир Путин посетил Туркменистан 11 октября

Президент России Владимир Путин посетил Туркменистан 11 октября

Президент России Владимир Путин 11 октября посетил Туркменистан с рабочим визитом.Президент России Владимир Путин 11 октября прилетел в Ашхабад, столицу Туркменистана, чтобы принять участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».

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