Президент России Владимир Путин посетил Туркменистан 11 октября

Президент России Владимир Путин 11 октября посетил Туркменистан с рабочим визитом.Президент России Владимир Путин 11 октября прилетел в Ашхабад, столицу Туркменистана, чтобы принять участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».