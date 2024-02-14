Он пройдет 26-27 июля.Бывшие организаторы «Небесной ярмарки» проведут новый фестиваль «Небеска». Он не станет возрождением старого фестиваля, а представит из себя совершенно новый проект — рок-фестиваль с уклоном на тему неба и авиации.